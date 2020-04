Lewis Capaldi: Mutter lenkt ihn von Albumarbeiten ab

Lewis Capaldi will die Zeit in der freiwilligen Selbst-Quarantäne wirklich produktiv nutzen, um an seinem zweiten Album zu arbeiten. Doch seine Mutter lenkt ihn immer wieder ab und das könnte einen fatalen Einfluss auf seine Platte nehmen.

Bei „Instagram Live“ erzählte der Sänger nämlich: „Ich versuche mein Bestes, aber ehrlich, es gibt nichts Uninspirierteres, als zuhause bei seinen Eltern zu leben und dort eingesperrt zu sein, während dein Vater die Nachrichten anschaut und deine Mutter erst kürzlich Mems entdeckt hat. Und lasst mich euch sagen, in den letzten Wochen ist das zum Fluch meiner Existenz geworden. Die ganze Zeit hält sie mir ihr Handy ins Gesicht und zeigt mir Mems. Sogar, wenn ich denke, dass ich in meinem Zimmer sicher davor bin, schickt sie mir solche Bilder. (…) Ich versuche zu schreiben, aber es läuft schrecklich, da ich mit Mems unterbrochen werde. Erwartet also ein Mem-basiertes Album, wenn ich bis dahin nicht meine Mutter umgebracht habe.“

Dabei steht Lewis Capaldi für sein zweites Album doch so unter Druck, da sein Debüt „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ ein großer Erfolg war.

