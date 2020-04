Lewis Capaldi: Panikattacke auf der Bühne

Auf der Bühne hat Lewis Capaldi immer einen lockeren Spruch auf der Lippe und ist immer für einen Lacher gut. Doch eigentlich geht in dem Sänger etwas ganz anderes vor.

Der „Irish Times“ erzählte der Schotte: „Ich hatte einen Panikanfall auf der Bühne. Das war offensichtlich nicht witzig, aber als das passierte, habe ich versucht, alles innerlich zu regeln und dachte mir: ‚Ok, ich versuche da jetzt einfach durchzukommen.‘ So viel Angst hatte ich vorher auf Tour noch nie. Ich würde nicht sagen, dass es hart ist, die Tour zu genießen, denn ich habe trotzdem Spaß. Aber ich würde definitiv sagen, dass es anstrengender ist, emotional gesehen. Man kommt in diese Arena und steht in der Mitte und fühlt sich krank, da sie so groß ist. Das ist intensiv. Aber dann ist die Show großartig und während den letzten paar Songs habe ich mich normalerweise beruhigt. Aber jeden Abend vor so vielen Menschen aufzutreten, rüttelt mich ziemlich durch.“

Dabei wird Lewis Capaldi von seinen Brüdern als die geborenen Rampensau angesehen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos