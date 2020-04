Lewis Capaldi und der Song vor „Someone You Loved“

Große Freude bei den Fans von Lewis Capaldi:

Der schottische Sänger hat einfach mal in einer „Instagram Live Session“ am Wochenende (28./29.03.) mit seinen Fans einige bisher unveröffentlichte Tracks geteilt, die es nicht auf sein Debütalbum „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ geschafft hatten. Capaldi sagte: „Darf ich das? Ich denke schon. Und wenn nicht, ich spiele sie euch trotzdem vor!“ Über einen Song erklärte er: „Den haben wir am selben Tag geschrieben wie ‚Someone You Loved‘. Wir haben diesen Song zuerst geschrieben. Er ist halbfertig. (…) Und dann haben wir beschlossen, damit aufzuhören und stattdessen ‚Someone You Loved‘ geschrieben.“

Und dieser Song ist bekanntlich ein voller Erfolg geworden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos