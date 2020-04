Liam Payne engagiert sich sozial

Liam Payne – bekannt durch die Boyband „One Direction“ – hat eine sehr soziale Ader. Der britische Sänger und Songwriter hilft bei der Lebensmittelbank aus.

Auf „Instagram“ postete er jetzt ein Foto davon, wie er mit Mundschutz und blauen Handschuhen Kartons auspackt. Dazu schrieb der Musiker: „Kürzlich habe ich mich persönlich und langfristig verpflichtet, [die Wohltätigkeitsorganisation] ‚Trussell Trust‘ zu unterstützen – und ihre wichtige Arbeit bei der Essensversorgung von Bedürftigen in ganz Großbritannien. Es war ein Gefühl von Demut, sich in meiner örtlichen Lebensmittelbank zu engagieren und einige unglaublich leidenschaftliche Menschen (…) kennenzulernen, die in diesen schwierigen Zeiten unermüdlich arbeiten. Ich bin froh, eine kleine Rolle zu haben, wenn wir auf eine Zukunft hinarbeiten, in der niemand eine Lebensmittelbank braucht.“

Angeblich planen „One Direction“ übrigens ein kleines Ereignis, um ihr zehnjähriges Jubiläum zu würdigen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos