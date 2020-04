Liam Payne verkündet überraschende Neuigkeit

Wenn Überraschungen auch wirklich überraschend verkündet werden, ist der Effekt riesig.

Liam Payne hat seine Fans mit einer Neuigkeit komplett überrumpelt – in guter Hinsicht. Der Sänger kündigte via „Instagram“ an: „Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass am 08. April meine brandneue Single erscheinen wird. Ich habe dafür mit Alesso zusammengearbeitet. Der Titel lautet ‚Midnight‘.“ Alesso dürfte den wenigsten Fans ein Begriff sein. Der 28-jährige Kollaborationspartner ist ein schwedischer DJ, also für den Beat des Songs verantwortlich. Payne fügte übrigens noch ein Video hinzu, das eine erste kleine Hörprobe von „Midnight“ beinhält.

Manche Fans trauten dieser überraschenden Meldung anfangs nicht. Einer kommentierte beispielsweise: „Wenn das ein Aprilscherz ist, hörst du nie wieder von mir.“ Diesen Zweifler konnte Payne mit der Hörprobe sicherlich zum Bleiben bewegen.

