Lindsay Lohan: Rückkehr ins Musikbusiness

Lindsay Lohan wagt einen Re-Start! Dafür kehrt die ehemalige Skandalnudel in ein Business zurück, das sie vor knapp 15 Jahren verlassen hat: Das Musikbusiness!

Ihr Comeback kündigte sie via „Instagram“ an. Vor wenigen Stunden waren auf dem Profil der 33-Jährigen noch unzählige Bilder und Videos von Partys zu sehen, jetzt schimmert dort einsam und verlassen ein einziges Video: In diesem werden anfangs verschiedene TV-Berichte über Lohans Eskapaden eingeblendet, welche final dazu führen, dass der Fernseher explodiert. Daraufhin ertönt ihre Stimme mit den Worten: „Ich bin zurück!“ Außerdem verweist ihre Profilbeschreibung neuerdings auf einen Link, durch den Fans die kommende Single schon vorbestellen können. Und laut den Kommentaren gibt es tatsächlich einige, die das in Erwägung ziehen.

Lindsay Lohan veröffentlichte bislang zwei Alben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos