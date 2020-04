Live-Stream mit „All Good Things“

Seit gut einem Jahr basteln „All Good Things“ an ihrem neuen Album herum, doch seit der Coronavirus-Pandemie liegt das auf Eis. Auf den Kontakt zu den Fans will die Band aus Kalifornien jedoch trotzdem nicht vermissen. Deswegen veranstalten die Rocker jeden Samstag um 0:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit einen Live-Stream, berichtet „networking Media“. Immerhin ist der erste Versuch ein voller Erfolg gewesen.

Sänger Dan Murphy meinte ganz begeistert dazu: „Wir hatten so viel Spaß mit unseren Freunden aus aller Welt, zu plaudern, herauszufinden, wie es ihnen in diesen verrückten Zeiten geht, und ein paar Jams zu spielen. (…) Wir werden auch einige Skype-Gäste, Promos und Giveaways haben.“ Und Gitarrist Andrew Bojanic fügte hinzu: „Und jetzt werden wir noch mehr reinhauen! Natürlich brennen wir drauf, einen unserer brandneuen, unveröffentlichten Songs zu spielen – ‚End Of the World‘, exklusiv nur für euch!“

Letztes Jahr herrschte bei „All Good Things“ übrigens große Umbruchstimmung.

Foto: (c) Superpop