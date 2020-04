Lizzo über Corona: „Schwierige Zeit für sensible Menschen wie mich“

Die Corona-Krise empfindet Lizzo als eine schwierige Zeit für sensible Menschen wie sie selbst. Weil ihr das Leid auf der ganzen Welt so nahegehe, sagte die Sängerin im Gespräch mit dem „People“-Magazin.

Sie meinte: „Ich fühle mich schlecht, weil es so viele Leute gibt, die nicht darauf vorbereitet waren. Ich glaube, das ist der schwerste Teil für mich: Dass ich emotional so involviert bin und so viel Mitgefühl für andere Leute empfinde.“

Lizzo verschickte übrigens neulich aus Mitgefühl und Dankbarkeit Essenslieferungen für Krankenhausmitarbeiter.

Foto: (c) PR Photos