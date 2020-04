Lizzo über ihre Sucht nach Make-up

Ein Vorteil der Corona-Quarantäne: Der Druck fällt weg, immer perfekt gestylt zu sein. Das merkt auch Lizzo. Die US-amerikanische Sängerin, Rapperin und Songschreiberin sagte im Gespräch mit dem „People“-Magazin: „Ich denke, es ist gut, dass wir die Möglichkeit bekommen, abzuschalten. Mein Traum ist es, meine Nägel einfach abzunehmen, kein Make-up zu tragen und nackt in meinem Garten herumzuspazieren. Ich glaube, in den letzten sechs Monaten habe ich jeden einzelnen Tag Make-up getragen. Wir werden süchtig danach, uns aufgebrezelt zu sehen.“

Gut für das eigene Selbstwertgefühl ist das aber nicht, spürte sie dann. Man entwickle ein verzerrtes Bild von sich selbst, so Lizzo. Sie sagte weiter: „Ich erinnere mich daran, mir die Frage gestellt zu haben: ‚Wieso komme ich mir selbst gerade so hässlich vor?‘ Der Grund ist, dass ich süchtig danach wurde und es gewohnt war, mein Gesicht geschminkt zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde, weil ich dachte: ‚Ich bin eine so bodenständige B***h, ich kann tagelang kein Make-up tragen.‘“

Lizzo verschickte übrigens in der Corona-Krise neulich Essenslieferungen für Krankenhausmitarbeiter.

