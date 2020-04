Loredana: „Corona macht uns auch stärker”

Sie hat es in den Offiziellen Deutschen Single-Charts direkt von der Null auf die Eins geschafft und Superstar The Weeknd vom Thron vertrieben: Loredana – mit ihrem neuen Song „Du bist mein“.

Auf „Instagram“ bedankte sich die Deutschrapperin bei ihren Fans und verriet, dass sie als Dankeschön in den nächsten Tagen noch einen Remix zum Song veröffentlichen wird. Auf Loredana machte ihren Fans in dem Posting auch direkt Mut in der Corona-Krise. Sie schrieb: „Jeder hat aktuell sein Päckchen zu tragen, aber Corona macht uns auch stärker. Es bringt die Menschen mehr zusammen! Egal wie finster es aussieht, irgendwann geht die Sonne wieder auf und dann bin ich natürlich da, um weiter in Skandale zu rutschen, Leute, die mich hassen, abzuf…en und einfach mein Ding zu machen.“

Der Nummer-1-Hit „Du bist mein“ entstand übrigens wegen der Corona-Pandemie übrigens im Home Office.

