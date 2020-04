Lost Frequencies: Neue Single am Freitag

Gibt’s am Freitag (17.04.) den ersten Sommerhit aus dem Home-Office? Der Belgier Felix De Laet, besser bekannt als Lost Frequencies, hat via „Instagram“ eine neue Single angekündigt. Zu einem kurzen Ausschnitt schrieb er: „Die neue Single ‚Love To Go‘, mit keinen Geringeren als meinen Freunden ‚Zonderling‘ und Kelvin Jones erscheint am Freitag!“

Die Fans können es kaum erwarten. Übrigens: Als Ort der Songaufnahme fügte Felix hinzu: „Mutter Erde“ – klingt ja auch viel spektakulärer als „Home-Office“.

„Lost Frequencies“ hat vor einigen Jahren mit „Are You With Me“ und „Reality“ wahre Sommerhymen geliefert.

Foto: (c) Armada Records