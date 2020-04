Lotte braucht Nähe und Sport

Die Quarantänezeit ist nicht unbedingt ideal, um Lotte davor zu bewahren, nicht durchzudrehen, doch sie gibt ihr Bestes.

Das hat die Sängerin in einer kleinen Frage- und Antwortrunde mit ihren Fans auf „Instagram“ verraten. Dort meinte sie auf die Frage „Wie geht es dir momentan psychisch?“: „Mal so, mal so. Ich merke, dass es für mich wichtig ist, meinen Rückzugsort zu haben, weiterhin einen vollen Alltag, Nähe und Sport. Wenn ich das irgendwie unterbringen kann, dann geht es mir gut.“

Lotte hat übrigens mit dem Meditieren angefangen, um einen kühlen Kopf zu bewahren.

