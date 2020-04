Lotte: Dank Training zur Sängerin und Songschreiberin

Lotte begeistert ihre Fans mit ihrer rauchigen Stimme.

Doch das ist nicht immer so gewesen. In einer Frage- und Antwortrunde via „Instagram“ enthüllte die Sängerin, dass sie schon viel trainiert hat, damit ihre Stimme so schön klingt, wie sie jetzt klingt. Und auch das mit dem tollen Texten kam nicht von ungefähr. Lotte schrieb: „Mit 13 [habe ich mit dem Songschreiben angefangen], dann aber erstmal lange auf Englisch und erst mit 18 auf Deutsch.“

Lotte hat vor kurzem übrigens einen neuen Song enthüllt, der einfach so aus ihr rauskam.

Foto: (c) Christoph Köstlin