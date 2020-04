Lotte: „Freitag“

Freitag (17.04.) Kinder wird’s was geben – so erklingt es derzeit bei Lotte. Die Sängerin ist in der Quarantänen-Zeit nicht untätig gewesen und hat neben einigen Live-Konzerten aus ihrem Wohnzimmer offenbar auch an neuer Musik gearbeitet. Ein neuer Song erscheint nämlich noch diese Woche, wie sie auf „Instagram“ ankündigte.

Dort schrieb die 24-Jährige: „So schwer, so unendlich leicht, der Trubel, die Einsamkeit, es zieht alles vorbei. Alles vorbei. Freitag.“

Letzte Woche hatte Lotte ja bereits einen Ausschnitt aus einem neuen Song veröffentlicht, der einfach so aus ihr herauskam.

Foto: (c) Christoph Köstlin