“LUKE! Die Schule und ich” mit Vanessa Mai, Chris Tall, Sebastian Ströbel und Oliver Welke

Abi-Prüfung für Vanessa Mai, Chris Tall, Sebastian Ströbel und Oliver Welke – in “LUKE! Die Schule und ich” (Sonder-Edition), am Freitag, 24. April 2020, in SAT.1

Wer zeigt sportliches Geschick? Wer ist fit im Addieren, Multiplizieren, Subtrahieren und Dividieren? Wer ist besonders wortgewandt? Luke Mockridge lädt in der zweiten Folge der SAT.1-Erfolgs-Show “LUKE! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids” am Freitag, 24. April 2020, um 20:15 Uhr Sängerin Vanessa Mai, Comedian Chris Tall, Schauspieler Sebastian Ströbel und Moderator Oliver Welke zur Abi-Prüfung ein. Weiterhin verzichtet der Schulmeister auf die Anwesenheit seiner Schüler aus der Grundschule Kürten Olpe und dem Sportgymnasium Potsdam. Sie werden von Vanessa Mai und Chris Tall im “Kids”-Team vertreten.

Welches Team holt 20.000 Euro für seine (ehemaligen) Schulen?

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl