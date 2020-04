„Madness“: Suggs und die Bedeutung von Musik

Für Suggs hat Musik einen ganz besonderen Stellenwert eingenommen. Erst im Laufe der Jahre hat der „Madness“-Frontmann gelernt, was Musik eigentlich alles bedeuten kann.

Der „Daily Mail“ sagte er: „Letztes Jahr haben ich mit Paul Weller an einem Duett für den Ray Davies-Song ‚Nobody’s Fool‘ für eine Show in London gearbeitet. Er war ein echter Perfektionist. Eines Tages habe ich ihm also eine E-Mail geschickt, in der stand: ‚Pass auf, es ist nur Musik.‘ Er schrieb zurück mit: ‚Nein, es ist nicht nur Musik.‘ Und er hatte Recht. Obwohl ‚Madness’ immer hart gearbeitet haben, haben wir das, was wir tun, nie zu ernst genommen. Aber ich habe erkannt, dass Musik für mich mehr als einfach nur Melodien ist. Es ist ein emotionales Werkzeug, das ich nutzen konnte, um durch schwierige Zeiten zu bringen.“

Eine solch schwierige Zeit ist der Tod seiner Mutter Edwina vor knapp zwei Jahren gewesen.