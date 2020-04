Maluma: Das macht er als erstes nach Quarantäne

Maluma verbringt die Quarantänezeit gemeinsam mit seiner Mutter in seiner Villa in Medellín, Kolumbien.

Doch es gibt weitere Familienmitglieder, die der Sänger sehr vermisst. Auf die Frage des „Billboard Magazine“, was er als erstes nach der Aufhebung der Quarantäne machen wird, meinte er nämlich: „Ich werde direkt zum Haus meiner Großeltern gehen. Sie leben hier in Medellín in einem kleinen Appartement. Sie werden schon alt.“

Maluma fühlt sich übrigens wie im Hotel Mama.

Foto:(c) Almsick