Mario Rosenauer über seinen Hit “Dreilagiges Klopapier”

Einige halten dieses Lied schon für den nächsten großen Hit: „Dreilagiges Klopapier”. Der Song von Mario Rosenauer ist schon ein Jahr alt, aber gerade jetzt in der Corona-Krise geht er im Netz richtig steil. Der Tiroler Musiklehrer hält das für puren Zufall. In der „ARD“ sagte er: „Vor vier Monaten hätten wir uns nie gedacht, dass das mal so bekannt werden würde durch die ganzen Hamsterkäufe.“

Rosenauer selbst macht bei den Hamsterkäufen übrigens nicht mit. Der witzige Refrain des Liedes lautet übrigens: “Du bist mein Lebenselixier, mein Hosenkavalier, dreilagiges Klopapier!“

Heidi Klum hat neulich auch ein Klopapier-Video gemacht.

Foto: (c) LooMee TV