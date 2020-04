Mathea behält Erscheinungsdatum für Debüt bei

Während viele Künstler die Veröffentlichung ihrer Alben aufgrund der Coronavirus-Krise weiter nach hinten verschoben haben, hat Mathea diese nicht getan. Ihr Debüt „M“ kommt diesen Freitag (01.05.) heraus.

Den Grund dafür erklärte die Newcomerin Exklusiv-Interview mit FirstNews. Sie sagte: „Ich habe es nicht gemacht, weil ich selbst wollte, dass das Album jetzt ganz schnell kommt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jetzt besonders in diesen sehr speziellen Zeiten die Leute etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Wir leben in einem digitalen Zeitalter, wo alles eigentlich über ‚Instagram‘ oder Telefoninterviews oder was auch immer möglich ist. Deswegen sehe ich das eigentlich gar nicht als Hindernis, sondern eher als Chance, das Album jetzt trotzdem releasen zu können.“

Ihre Tournee musste Mathea aufgrund der Corona-Krise leider verschieben. Hier die neuen Termine:

02.09. Linz, Posthorn

03.09. Linz, Posthorn

04.09. Wien, Arena Open Air

05.09. Graz, Kasematten

08.09. Salzburg, Szene

09.09. Stuttgart, Im Wizeman

10.09. München, Technikum

12.09. Hamburg, Knust

14.09. Berlin, Columbia Theater

15.09. Leipzig, Werk 2

16.09. Köln, Kulturkirche

17.09. Mainz, Kuz

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music