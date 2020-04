Mathea: So vertreibt sie sich die Zeit in der Quarantäne

Auch Mathea sitzt zuhause fest und darf nicht das Haus verlassen. Die Newcomerin hat jedoch ein paar Dinge gefunden, mit denen sie sich die Zeit vertreiben kann.

Im Exklusiv-Interview mit FirstNews verriet sie: „Ich muss jetzt meine Guilty Pleasre hier verraten. Und zwar spiele ich in letzter Zeit auf meiner Switch die ganze Zeit ‚Super Mario‘. Das erinnert mit mega an meine Kindheit. Ich süchte das gerade voll. (lacht) Also das ist ein guter Tipp, da vergeht die Zeit ultra-schnell. Und, was auch mega cool ist, ich habe mir kurz vor der Quarantäne im Baumarkt noch voll viele Pflanzen für meinen Balkon gekauft und um die kümmere ich mich gerade. Das macht auch irgendwie voll Spaß zu sehen, wie die wachsen und so. Das ist auch ein guter Zeitvertreib auf jeden Fall. (lacht)“

Übrigens: Mathea bringt am 01. Mai ihr Debütalbum „M“ heraus.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music