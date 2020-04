MATTN: “Girls Just Want To Have Fun”-Remix erschienen!

Für die gebürtige Belgierin MATTN war 2019 ein Jahr voller bemerkenswerter Erfolge, so kletterte sie 21 Plätze in den DJ Mag Top 100 auf Platz #51, landete zudem auf Platz #12 in der DJ-Umfrage für Frauen und wurde darüber hinaus als “Best Belgian Act” bei den 2019 MTV EMA ausgezeichnet. Auch legt sie auf den größten EDM Festivals und Shows rund um die Welt auf wie dem Tomorrowland, World Club Dome oder auch beim Garden of Madness im Ushuaïa Ibiza.

Anouk Matton aka MATTN ruht sich keineswegs auf diesen Erfolgen aus und meldet sich nun in Zusammenarbeit mit Stavros Martina und Kevin D mit dem Remake von Cyndi Laupers Megahit “Girls Just Want To Have Fun” zurück. Der Klassiker aus den 1980er Jahren hielt sich 18 Wochen in den Top Ten der deutschen GfK Charts.

Nun haben sich keine Geringeren als die aktuellen Nr. 1 DJs der Welt Dimitri Vegas & Like Mike an einen fetten Remix zu “Girlz Wanna Have Fun” gemacht, der alle Fans des DJ Duos begeistern wird! Er ist per Download & Stream verfügbar!

MATTN, Stavros Martina & Kevin D – Girlz Wanna Have Fun (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)

Foto: (c) Kontor Records