Max Giesinger: Akustik-Album kommt später

Die Coronavirus-Pandemie bringt auch bei Max Giesinger so einige Pläne durcheinander:

Zuerst musste der Sänger seine Tour verschieben, jetzt hat er auch die Veröffentlichung seines Akustikalbums von „Die Reise“ nach hinten verschoben. Wie „Presse Peter“ berichtet, kommt die Platte statt am 24. April am 19. Juni heraus. Weitere Infos dazu gibt es nicht.

Wer jedoch schon vorher mehr von Max Giesinger will: In der ersten Folge von „Sing meinen Song“ am 05. Mai geht es um seine Lieder.

Foto: (c) Christoph Köstlin