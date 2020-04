Max Giesinger hat ein neues Hobby gefunden

Max Giesinger hat eine neue Beschäftigungsmöglichkeit in Zeiten der freiwilligen Selbst-Quarantäne gefunden: „Instagram“-Filter.

Damit spielt der Sänger aktuell rum. Dementsprechend postete er in seiner Story ein Video, in dem er fragt, wie es seinen Fans geht, während seine Nase zu einem ganz dicken Zinken verändert wurde. In einem weiteren Video, in dem er ein Ständchen zum Besten gibt, ist seine Stimme verzerrt, seine Augen vergrößert und sein Mund ganz breit. Giesinger selbst kommentierte am Ende des Clips seine Performance mit „Oh wow!“ Zusätzlich fügte er noch das Hashtag #neueshobbygefunden hinzu.

Max Giesinger hat vor kurzem seinen Fans übrigens etwas „Schönes“ angekündigt, Einzelheiten allerdings für sich behalten.

Foto: (c) Christoph Köstlin