Max Giesinger: Kleines Problem bei Traumfrau-Suche

Max Giesinger ist Single – und eine Freundin zu finden ist für den Musiker offenbar schwieriger, als es von außen wirkt.

Über das kleine Problem bei der Traumfrau-Suche sagte der Sänger im „RTL“-Interview: „Ich bin leider sehr klein, ja, 1,78 Meter. [Von] (…) Frauen habe ich schon öfter gehört: ‚Du bist ja klein. Du bist ja richtig klein.‘ Also fast schon so: ‚Ey, was nimmst du dir raus, so klein zu sein?‘ Das fand ich nicht so cool.“

Max Giesingers Ex-Freundinnen waren übrigens immer dunkelhaarig. Aber im Endeffekt müsse halt einfach was da sein, findet er.

Foto: (c) Christoph Köstlin