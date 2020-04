Max Giesinger und die besondere Verbindung zu “Lean on Me”

Der Tod von US-Musiklegende Bill Withers lässt niemanden kalt – auch Max Giesinger nicht. Der Karlsruher hat sogar eine ganz besonders schöne Erinnerung an den US-Amerikaner und seinen Song „Lean on Me“. Diesen performt Giesinger nämlich vor jedem Konzert mit seiner Crew.

Via „Instagram“ veröffentlichte der 31-Jährige jetzt eine kleine Kostprobe. Zu dem Video schrieb er: „Vor jedem Konzert stehen wir als Band zusammen und singen seit zwei Jahren ‚Lean on Me‘ von Bill Withers. Das ist jedes Mal ein wunderschöner Moment, der uns immer wieder als Gang zusammenschweißt. Dieses Video ist 2018 in den Proben zur ‘Die Reise’-Tour entstanden. Es hat mich grad unglaublich happy gemacht, diese alte Aufnahme anzuschauen! Danke für die mehr als großartige Musik Bill Withers. Und Jungs: ich vermisse es schon so sehr mit euch auf der Bühne zu stehen!“

Die aktuelle Situation treibt Max Giesinger übrigens vermehrt in die Küche.

Foto: (c) Christoph Köstlin