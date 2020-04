Meghan Trainor: Beeindruckt von Nicki Minaj

Nicki Minaj hat bei Meghan Trainor ziemlich Eindruck hinterlassen.

Die Sängerin hat sich für ihren Hit „Nice to Meet Ya“ die Rapperin als Kollaborationspartnerin geschnappt und im Interview mit „E! News“ erzählte Trainor jetzt über die Zusammenarbeit: „Sie ist so gut und talentiert und hat mich so sehr beeindruckt, denn sie meinte: ‚Lass mich über diesen Text schlafen und dann sind wir beide bereit, richtig loszulegen.‘ Es ist so cool, dass sie sich so sehr um den Songschreibeprozess kümmert.“

„Nice to Meet Ya“ ist Teil von Meghan Trainors aktuellem Album „Treat Myself“.

