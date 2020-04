Meghan Trainor: „Schreit mit uns“

Wenn die Einsamkeit und Langeweile in der Selbstquarantäne an den Nerven zerrt, ist es das Beste, alle aufgestauten Gefühle einfach einmal herauszulassen. So macht es Meghan Trainor jedenfalls.

Auf „Instagram“ postete sie ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Bruder Ryan im Flur steht und sagt: „Alle müssen ihren Dampf ablassen, alle müssen schreien.“ Und Ryan legt direkt los und brüllt alles heraus. Meghan selbst kommentierte den Clip mit den Worten: „Schreit mit uns…“

Meghan Trainor selbst muss wahrscheinlich nicht so viel schreien. Mit ihren Mann Daryl Sabara hat die Sängerin ja ihr großes Glück gefunden.

