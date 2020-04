Meryl Streep und ihr „Instagram“-Debüt

Eine Hollywood-Legende gibt ihr „Instagram“-Debüt, und das mit 70 Jahren: Meryl Streep.

In einem Video sitzt sie singend mit Bademantel und Brille am Tisch und will sich was in ein Cocktailglas einschenken. Dann entscheidet sich die Schauspielerin aber um und trinkt den Alkohol direkt aus der Flasche. Den Clip hat US-Moderatorin Oprah Winfrey gepostet. Einen offiziellen eigenen Account hat Meryl Streep bisher noch nicht.

Meryl Streep ist 2019 übrigens zum ersten Mal Oma geworden.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos