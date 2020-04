Michael Jackson: Ahnte er die Corona-Pandemie voraus?

Michael Jackson hat sich zu seinen Lebzeiten in der Öffentlichkeit oft mit Gesichtsmaske gezeigt und wurde dafür belächelt. Heute würde gerne jeder mit einer solchen Maske herumlaufen. Hat der King of Pop also schon damals etwas gewusst, was uns noch verborgen bliebt?

Sein ehemaliger Bodyguard Matt Fiddes sagte der „Sun“ dazu: „Er wusste, dass eine Naturkatastrophe kommen würde. Dessen war er sich sehr bewusst und er wollte immer vorbereitet sein, (…) falls sich ein Krankheitserreger verbreitet. (…) Die Leute haben ihn nicht ernst genommen, sie nannten ihn ‚Wacko Jacko‘ und so. Aber man wird nicht der größte Superstar der Welt, wenn man nicht auch intelligent ist. Dieser Kerl war super intelligent.“ Als Fiddes selbst seinen Arbeitgeber auf seine Gesichtsmasken ansprach, sagte dieser zu ihm: „Ich kann nicht krank werden. Ich darf meine Fans nicht enttäuschen. (…) Ich bin aus einem Grund auf dieser Erde. Ich darf meine Stimme nicht verletzten, ich muss gesund bleiben. Ich weiß nicht, wen ich heute treffe, was mir heute vielleicht übertragen wird.“

Vor einigen Jahren hatte Matt Fiddes noch gemeint, dass Michael Jackson die Masken nur getragen hat, um damit Aufsehen zu erregen und sich die Titelseiten der Zeitungen zu sichern.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos