Michael Jackson wollte ein Date mit Halle Berry

Halle Berry ist eine begehrte Frau. Das hat auch Michael Jackson zu seinen Lebzeiten gemerkt und wollte deshalb mit der Schauspielerin verkuppelt werde.

In einem „Instagram“-Livestream enthüllte Produzent Babyface, dass der King of Pop genau mit dieser Bitte an ihn herangetreten ist. Er sagte: „Eines Tages rief mich Michael an. Er sagte: ‚Kennst du Halle Berry?‘ Ich meinte: ‚Ich kenne Halle Berry!‘ Er sagte: ‚Könntest du mir einen gefallen tun? Ich möchte sie anrufen, denn ich möchte sie auf ein Date ausführen. (…) Ruf sie an. Ich möchte sie auf ein Date ausführen.‘ Ich habe sie also versucht, durch ihren Agenten zu erreichen, denn ich hatte nicht Halle Berrys Nummer.“ Was folgte war eine Absage an Jackson.

Was Halle Berry dazu sagt, ist nicht bekannt.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos