Michael Schulte: „Festivals in der Corona-Zeit!“

Wenn man schon nicht vor den Fans auftreten kann, dann nimmt man das Publikum, das man eben zur Verfügung hat. Das wird sich auch Michael Schulte gedacht haben, als er am Wochenende (04./05.04.) recht spontan für seine Familie und all seine Nachbar ein kleines Live-Konzert gegeben hat.

Auf „Instagram“ postete der Sänger mehrere Videos, in denen zu sehen ist, wie er auf der Terrasse sitzend mit der Gitarre in der Hand singt und seine Liebsten dazu begeistert im Garten sitzen. Auch von den Nachbarn sind immer wieder Begeisterungsrufe zu hören. Schulte schrieb dazu: „Festivals in der Corona-Zeit! Vier nicht zahlende Gäste, ein paar Nachbarn hinter dem Zaun, textsicheres Publikum, riesige Stimmung! Mit einem Wort: Geil! Danke an dieses grandiose Publikum! (Das natürlich kaum eine Wahl hatte und zuhören musste, ob es nun wollte oder nicht.)“

In seiner „Instagram Story“ veröffentlichte Schulte zudem noch ein paar Videos seiner Nachbarn, die freudig durch den Zaun spitzen und zu seiner Musik tanzen.

Foto: (c) Universal Music