Michael Schulte: „Insta“-Konzert verpasst? Kein Problem!

Michael Schulte gibt alles für seine Fans! Der Sänger nahm erst an beiden „Instagram“-Festivals „#wirbleibenzuhause“ teil und legte jetzt nochmal in Eigenregie nach.

Via „Instagram Live“ spielte er ein zweistündiges Privatkonzert für all seine Follower – und der Name des Auftritts war Programm: „Ihr wünscht euch was, ich spiel’s“. Schulte nahm die Anregungen seiner Fans entgegen und pflegte sie in die Setlist ein. Wer das verpasst hat, dürfte sich ärgern – aber nicht lange! Der 29-Jährige hat den kompletten Auftritt nämlich auf „YouTube“ hochgeladen. Seine Fans danken ihm so viel Einsatz mit Kommentaren wie: „Das war mein schönster Abend seit langem. Bin immer noch ganz beseelt und glücklich.“

Michael Schultes aktuelles Album hat übrigens den perfekten Titel zur momentanen Situation. Es heißt: „Highs & Lows“.

Foto: (c) Universal Music