Mick Jagger über die neueste Single der „Rolling Stones“

Die neue Single „Living in a Ghost Town“ der „Rolling Stones“ ist für die heutige Zeit zu düster gewesen. Deswegen hat Frontmann Mick Jagger noch einmal Hand anlegen müssen, erzählte er bei „Beats 1 Radio“ im Gespräch.

Wörtlich sagte er: „Es handelte von einem Ort, der voller Leben war und dann gab es diese Lebenslosigkeit. Als ich mir anschaute, was ich im Original geschrieben habe, war es voller Plagen und so. (…) Es war den Zeiten, die wir aktuell durchleben, so nahe. Keith Richard und ich, wir beide hatten die Idee, dass wir es veröffentlichen sollten. Aber ich meinte: ‚Ich muss es erst umschreiben.‘ Einiges davon war zu dunkel. Deswegen habe ich es ein bisschen umgeschrieben. Um ehrlich zu sein, ich musste nicht viel umschreiben.“

Mit „Living in a Ghost Town“ haben die „Rolling Stones“ übrigens ihre erste Original-Single seit acht Jahren veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music