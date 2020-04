Mike Singer lässt die Fäuste fliegen

Bars, Cafés, Kinos, Konzerthallen: Alles zu. Das Coronavirus nimmt uns den Spaß, das Frustlevel steigt. Mike Singer hat allerdings einen Weg gefunden, um gut damit umzugehen. Er lässt die angestaute Wut einfach raus – und zwar beim Boxen.

In seiner „Instagram“-Story postete er zwei Clips von sich. Im Ersten ballt er eine Faust in Richtung Kamera. Der Titel dazu: „Immer 100 Prozent!“ Und, dass er die auch wirklich gibt, beweist er im zweiten Video. Darin zeigt er, was er so draufhat: Links, rechts, links, schön durchgezogen. Aber keine Sorge: Leidtragender dieser Schlagkombination war lediglich der Boxsack.

Und nach absolviertem Workout schmeckt so eine Capri-Sonne ja gleich noch besser.

Foto: (c) Warner Music