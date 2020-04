Mike Singer liebt Capri-Sonne

Mike Singer macht auf Influencer! Der Musiker warb in seiner Story jetzt für ein bestimmtes Produkt, allerdings unbezahlt, also spontan. Er filmte eine ausgetrunkene Capri-Sonne und sagte dazu: „Leute, das ist der Shit.“

Und um klarzumachen, dass er das Erfrischungsgetränk auch wirklich selber trinkt, postete er kurz vorher ein Beweisbild mit Strohhalm im Mund. Seine bevorzugte Geschmacksrichtung ist übrigens der Capri-Sonne-Klassiker: Orange.

Singer nutzt während der Zeit in Selbstisolation übrigens auch die gängigen Streaming-Plattformen. Er hat nur leider keine Ahnung, was er schauen soll. Seine Fans bat er um Empfehlungen: „Hey Leute, was soll ich eigentlich auf ‚Netflix‘ gucken?“

Foto: (c) Robert Wunsch / Warner Music