Mike Singer schockt seine Fans

Die Fans von Mike Singer sind schockiert: Der Sänger hat all seine Postings bei „Instagram“ gelöscht. Auf der Plattform hat er eine Fangemeinde von 1,4 Millionen Abonnenten. Sein neuster – und inzwischen nur noch einziger – Beitrag ist ein Abschiedsvideo mit den Worten: „Danke für alles.“

Der Clip zeigt in Schwarz-Weiß Rückblicke auf Konzerte, Ausschnitte von Fan-Treffen sowie Bilder von Teammitgliedern und Fans. Und diese sind total verwirrt. So heißt es in den Kommentaren von Fans: „Was ist los!?“, und: „Hörst du auf?“

Mike Singer hat in der Corona-Krise übrigens einen Weg gefunden, um gut damit umzugehen.

Foto: (c) Warner Music