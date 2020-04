Miley Cyrus probiert Schminkkünste an Cody Simpson aus

Miley Cyrus ist offenbar nicht nur eine begabte Sängerin und seit der Coronavirus-Pandemie eine unterhaltsame Talkshow-Moderatorin, sondern auch eine talentierte Make-up-Künstlerin. Das zeigte die Sängerin in einer Reihe von Fotos in ihrer „Instagram Story“. Um sich die Zeit in Quarantäne zu vertreiben, hat Cyrus anscheinend ihren Freund Cody Simpson geschminkt.

Auf dem einen Bild trägt sie ihrem Liebsten gerade Wimperntusche auf, auf einem anderen Foto präsentiert Cody stolz das Endergebnis. Der Australier selbst postete auf seiner „Instagram“-Seite ein Video, in dem er geschminkt in einem Sessel entspannt.

Cyrus kommentierte dieses Video übrigens mit den Worten: „Du bist sowas von mein Typ.“

