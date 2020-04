Miley Cyrus trauert um Jimmy Webb

Die Fashionwelt hat eine Ikone verloren: Jimmy Webb, der vor allem für seinen Punk-Rock-Stil bekannt war, ist kürzlich im Alter von 62 Jahren gestorben. Eine Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Miley Cyrus hatte Webb sehr verehrt. In ihrer „Instagram Story“ nimmt sie auf ihre Weise von ihm Abschied. Neben einem Selfie schrieb die Sängerin: „Wir vermissen dich schon jetzt. Mach dir keine Sorgen, ich werde deinen Vokuhila stolz weiter rocken – in Erinnerung an dich und deine unglaubliche Seele. Der knallharteste Typ von allen und der süßeste.“

Iggy Pop ließ im Februar verlauten, dass sein guter Freund Jimmy Webb an Krebs erkrankt ist und er ihn ziemlich sicher zum letzten Mal lebend gesehen hat. Er sollte Recht behalten.

