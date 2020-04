Miley Cyrus und Cody Simpson liefern Tacos ins Krankenhaus

Da hat das Krankenhauspersonal im L.A.-Stadtteil Tarzana große Augen gemacht: Miley Cyrus und ihr Freund Cody Simpson haben die Ärzte und Pfleger des örtlichen Krankenhauses mit unglaublich vielen Tacos versorgt! S

impson postete auf seinem „Instagram“-Profil gleich mehrere Videos der heldenhaften Aktion. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie der 23-Jährige mit Mundschutz und Handschuhe die Tacos ins Auto lädt. Auf einem beigefügten Bild posieren Simpson und Cyrus mit einem vollbeladenen Servierwagen vor dem Krankenhaus. Und ein weiterer Schnappschuss zeigt das glückliche Arztpersonal beim Verzehr der Tacos. Simpson schrieb zu diesem Beitrag: „Tacos für die unglaublichen Gesundheitspfleger in unserem örtlichen Krankenhaus! Ich bin so dankbar für diese wahren Legenden unserer Zeit, die ihr Leben dem Kampf gegen diese Pandemie widmen. Zeigt den Gesundheitspflegern in eurer Gemeinde etwas Liebe.“

Die Fans zeigen sich von dieser Geste sehr begeistert. Ein User kommentierte stellvertretend: „Danke, dass ihr den Menschen, die in dieser Zeit anerkannt werden müssen, so viel Liebe zeigt!“

Foto: (c) PR Photos