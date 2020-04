Milow: Dankbar für die Reaktion seiner Fans

Milow ist ganz angetan von der Tatsache, dass sein Überraschungs-Live-Album „Dream So Big Eyes Are Wide“ so gut bei seinen Fans angekommen ist. Dafür bedankte er sich auf „Instagram“ bei ihnen. Und wie es für diese Zeit angebracht ist, postete der Sänger ein Foto von sich, auf dem er eine Atemschutzmaske trägt.

Dazu schrieb er: „Ihr seht es hier vielleicht nicht, aber ich lächle aufgrund all eurer lieben Reaktionen, die ich zur Überraschungsveröffentlichung meines neuen Albums erhalten habe. Schickt mit weiterhin euer Feedback.“

Das Live-Album „Dream So Big Eyes Are Wide“ hat Milow übrigens mit all seinen persönlichen Highlighten seiner „Lean Into Me“-Tour gefüllt.

Foto: (c) Charlie de Keersmaecker / Universal Music