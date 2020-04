Milow: Ein Song für seine Fans

Der Song ist eigentlich schon lange vor der Coronavirus-Krise geschrieben worden, doch er passt perfekt in die aktuell, schwierige Zeit. Die Rede ist von „Lay Your Worry Down“ von Milow. Deswegen hat der Sänger diesen Song für seine Fans als Akustik-Version eingesungen, aufgenommen und ihnen per „Instagram“ zur Verfügung gestellt.

Dazu schrieb Milow: „Als dieser Song geschrieben wurde, wusste ich nicht, dass seine Botschaft in diesen Tagen so relevant sein würde. Ich schicke euch ganz viel Liebe.“

Milow hat übrigens zur Aufmunterung seiner Fans erst kürzlich das Live-Album „Dream So Big Eyes Are Wide“ veröffentlicht.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music