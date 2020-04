Milow spielt seinen Fans zu Ostern einen Song

Milow spielt seinen Fans zu Ostern ein kleines Ständchen.

Der Sänger postete auf „Instagram“ ein Live-Video, in dem er, nur mit Gitarre und Stimme bewaffnet, seinen Song „So Long So Long“ performt. Und der rund dreieinhalbminütige Gig kommt bei den Anhängern supergut an. Sie kommentierten: „Das ist so schön, ich war den Tränen nah“ und „Danke für die Oster-Überraschung“. Der Refrain des Songs fasst die aktuelle Situation übrigens perfekt zusammen, darin singt Milow nämlich: „Warum sind die Tage gerade nur so lang?!“

Übrigens: Milow möchte nicht mehr allzu lange solo performen. Der belgische Sänger vermisst seine Band.

Foto: (c) Brantley Gutierrez