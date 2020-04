Milow überrascht mit Live-Album

Auch Milow möchte seinen Beitrag leisten, um seinen Fans die Corona-Quarantäne so angenehm wie möglich zu gestalten. Und deswegen überrascht der Sänger seine Fans gestern mit einem Live-Album.

Auf „Instagram“ schrieb er dazu: „Ich weiß, die letzten paar Wochen sind sehr verwirrend und fordernd gewesen. Ich selbst finde mich gefangen zwischen meinem normalen Optimismus und Tagen, an denen ich mich weniger energetisch und hoffnungsvoll fühle. Seit der Corona-Quarantäne denke ich über verschiedene Dinge nach, die ich machen kann, um irgendwie zu helfen. Hier ist eine Überraschung, an der ich gearbeitet habe: Ein Live-Album mit meinen persönlichen Highlighten der ‚Lean Into Me‘-Tour namens ‚Dream So Big Eyes Are Wide‘ und es kommt heute (20.04.) heraus. Es ist nur digital verfügbar. (…) Ich hoffe wirklich sehr, dass dies euch ein bisschen von euren täglichen Sorgen ablenkt, auch wenn es nur für eine Stunde ist. (…) Ich schicke euch viel positive Energie und Liebe. Bleibt sicher!“

Milow vermisst es übrigens sehr, gemeinsam mit seiner Band auf der Bühne zu stehen.

