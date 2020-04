Musik ist nicht gecancelt: „Warner Music Group“ lädt zum PlayOn Fest

Musik ist das, was uns in dieser Krisenzeit einen Moment des Vergessens, der freudigen Ablenkung beschenkt. Deswegen hat die „Warner Music Group“ und die World Health Organization ein einmaliges und in dieser Form einzigartiges, virtuelles Festival angekündigt: das PlayOn Fest. Dies findet dieses Wochenende (24.-26.04.) statt.

Das Label hat, der eigenen Pressemitteilung nach, demnach seine Archive geöffnet und bietet somit die Gelegenheit, legendäre Konzerte noch einmal im Livestream über den Songkick „YouTube“-Kanal erleben zu können. Alle Einnahmen des Events gehen direkt an die WHO.

Folgende Konzerte können unter anderem gesehen werden. Das vollständige Lineup gibt es unter „playonfest.com“:

„Coldplay“ (von ihrer Show in São Paulo, Brasilien, während der A Head Full Of Dreams Tour 2017, die die drittgrößte Tour aller Zeiten war)

Bruno Mars (24K Magic Live im Apollo – Mars’ erstes Primetime Special, das 2017 auf der Bühne des legendären Harlem Theater aufgenommen wurde)

„Panic! At The Disco“ (Aufnahmen ihrer ausverkauften 2019er Arena-Tour in der berühmten O2 Arena in London)

Ed Sheeran (Seine große Stadion-Show auf der intimen Austin City Limits Bühne, aufgenommen 2017 im Rahmen der PBS Kult-Serie)

„Korn“ (eine bahnbrechende Performance, aufgenommen inmitten einer lebenden Lunstinstallation zur Feier der Albumveröffentlichung von The Nothing 2019)

Nipsey Hussle (die unglaubliche Victory Lap Album Release Show im Hollywood Palladium)

