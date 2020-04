„Nervosa“: Fernanda Lira und Luana Dametto steigen aus

Bei der brasilianischen Thrash-Metal-Band „Nervosa“ gibt’s weniger schöne News: Fernanda Lira und Luana Dametto steigen aus und Gitarristin Prika Amaral führt die Band mit neuen Musikern weiter.

Die scheidende Musikerin Fernanda schrieb via „Facebook“: „Alles hat einen Anfang und eine Ende. Das Leben besteht aus Anfängen und Enden, das ist der natürliche Kreislauf. Mancher dieser Enden sind sehr herausfordernd. Und dieses ist sicherlich das schwierigste meines Leben – und die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich dachte, ich würde für immer in dieser Band sein, die meine Leidenschaft ist. Aber ich habe entschieden, dass heute meine Reise als Mitglied von ‚Nervosa‘ vorbei ist. (…) Ich möchte klar stellen, dass mein Entschluss von persönlicher Natur ist.“ Weiter schrieb die Musikerin: „Er hat nichts damit zu tun, dass ich des Tourens, der Plattenfirma oder was auch immer überdrüssig bin. (…) Ich werde im Metal mit meinen neuen Projekt weitermachen (das ebenfalls nichts mit dieser Entscheidung zu tun hat).“ Drummerin Luana führt in ihrem Statement ebenfalls persönliche Gründe für ihren Ausstieg an. Sie werde auch ein neues metallisches Projekt starten. „Jede von uns wird einen anderen Weg einschlagen, der uns glücklicher machen kann.“

Gitarristin Prika legte nach und schrieb: „’Nervosa‘ wird niemals sterben. Trotz aller Gerüchte werden ‚Nervosa‘ weitermachen! Fernanda und Luana (…) haben sich entschieden, die Band zu verlassen. Es gibt viele Gründe, und jede von uns hat ihre eigenen. Aber seit zwei Jahren waren ‚Nervosa‘ nicht mehr dieselben, und wir haben alle versucht, die Band am Leben zu halten. (…) Wir wollen den Fans das Beste geben, und das ist einfach nicht mehr möglich.“ Bald will sie die neuen Band-Mitglieder vorstellen.

