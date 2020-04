Neue, alte Single von „Grey Daze“

Letzte Woche (03.04.) haben „Grey Daze“ ihre neue Single „Sometimes“ veröffentlicht. Es ist der dritte Song aus ihrem kommenden Album „Amends“. Das Stück selbst wurde eigentlich schon vor etlichen Jahren vom verstorbenen Chester Bennigton geschrieben.

„Grey Daze“-Mitgründer und Schlagzeuger Sean Dowdell sagte laut „Oktober Promotion“ dazu: „Chester war schon im Alter von 18 Jahren, als er auch diesen Text schrieb, ein meisterhafter Songwriter (aufgenommen wurde er dann erstmals als Chester 21 war). Ich habe das schon in früheren Interviews gesagt: Dies ist einer der Songs, bei dem ich den Schmerz, mit dem Chester lebte, heute als Erwachsener umso mehr spüre. Wie bei so vielen seiner Texte ist die Message, dass schlechte Dinge passieren, diese sich aber auch wieder zum Guten entwickeln. Er wirkt nochmal ganz anders, wenn man ihn auf die aktuelle Situation überträgt, in der wir uns alle gerade befinden und bringt uns Hoffnung.“

Übrigens: Das Erscheinungsdatum von „Amends“, welches ursprünglich am 10. April herauskommen sollte, steht nun fest. Die Platte wird am 26. Juni veröffentlicht. Hier die Tracklist:

1. „Sickness“

2. „Sometimes“

3. „What’s In The Eye“

4. „The Syndrome“

5. „In Time“

6. „Just Like Heroine“

7. „B12“

8. „Soul Song“

9. „Morei Sky“

10. „She Shines“

11. „Shouting Out“

