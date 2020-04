Neue Single von Bob Dylan

Jetzt ist Bob Dylan wohl so richtig in Fahrt gekommen: Nachdem der Sänger Ende letzten Monats seine erste neue Originalsingle „Murder Most Soul“ seit acht Jahren veröffentlichte, folgt jetzt der nächste Streich – in Form des Songs „I Contain Multitudes“.

Dylan selbst schrieb auf „Twitter“ dazu: „‘I Contain Multitudes‘ ist nur ein bisschen mehr als vier Minuten lang, beträchtlich kürzer als ‚Murder Most Foul‘.“

Dieses Stück nämlich weist eine stolze Länge von 17 Minuten auf.

Foto: (c) Solarplexus / PR Photos