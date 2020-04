Neue Single von Lil Halima

Es gibt neue Musik von Lil Halima: Letzte Woche (03.04.) veröffentlichte der norwegische Newcomer seine neueste Single „Glue“.

Über den Song selbst lässt die Sängerin laut „Universal Music“ verlauten: „Sich zu binden ist schwer und es kommt immer der Punkt, an dem ich Angst habe, dass es zu eng wird. Man macht alles zusammen, hängt immer zusammen ab, all das. Ich bin nicht so ein Mensch, ich mag meinen Raum sogar in einer Beziehung. Trotzdem wollte ich auf eine Weise darüberschreiben, die nicht traurig ist, weil es nicht bedeutet, dass du dich nicht für die Person interessierst, oder? Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Lied aufzunehmen, und ich habe eine Weile dazu getanzt und bin so aufgeregt, dass andere es auch können!”

Vergangenen Herbst hat Lil Halima übrigens ihre EP „brown girl diary“ veröffentlicht.

