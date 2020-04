Neue Single von „Twenty One Pilots“

Die „Twenty One Pilots“ haben musikalisch wieder von sich hören lassen.

Letzte Woche (10.04.) veröffentlichte das Duo erstmals seit ihrem erfolgreichen Album „Trench“ einen neuen Song, die Single „Level of Concern“. Das berichtet „Warner Music“. Ein Teil der Einnahmen werden die „Twenty One Pilots“ demnach an den Hilfsfond Crew Nation spenden, der von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Tour- und Venue-Crews finanziell unter die Arme greift. Sänger Tyler Joseph ließ bereits wenige Tage vor der Veröffentlichung via „Twitter“ seine Fans wissen, dass er immer schreibt, bei dem Song aber das Gefühl hatte, dass er einfach raus muss. Und weiter: „Ich finde, er ist einfach, aber hoffnungsvoll.“

Das passende Video zu „Level of Concern“ ist übrigens auch schon erhältlich.

Foto: (c) Warner Music / Brad Heaton