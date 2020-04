Neue Veröffentlichung von David Bowie

Nächste Woche (17.04.) wird es neun bisher unveröffentlichte Songs von David Bowie in digitaler Form als „ChangesNowBowie“-Album geben.

Das hat „Parlophone Records“ vor kurzem verlauten lassen. Demnach erscheint passend zum Record Store Day am 20. Juni eine physische Version der Platte als limitierte Auflage. „ChangesNowBowie“ wurde im November 1996 in New York aufgenommen und ein Jahr später zum 50. Geburtstag (08.01.1997) des verstorbenen Musikers über die BBC ausgestrahlt. Bowie spielte dort einige seiner Lieblingskompositionen hauptsächlich in akustischer Form. Damit jedoch nicht genug: Bereits diesen Freitag (10.04.) erscheint das selten gezeigte Video zu „Repetition `97“ als Stream und Download sowie inklusiver Audio-Version des Tracks.

David Bowie ist 2016 kurz nach seinem 69. Geburtstag gestorben.

